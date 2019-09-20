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Российские гимнастки Аверины взяли золото и серебро на чемпионате мира

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике. Как сообщает ТАСС в пятницу, 20 сентября, Дина Аверина в третий раз в своей карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

Сестры-гимнастки завоевали первое и второе места в личном многоборье. 21-летняя Дина набрала 91,400 балла, Арина — 91,100 балла. Тройку лидеров замкнула израильская спортсменка Линой Ашрам с 89,700 балла.

Попав в число сильнейших гимнасток, сестры Аверины завоевали для России две путевки на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио.

Как сообщалось 19 сентября, Дина Аверина за один день взяла на ЧМ в Баку три золотые медали. Она победила в упражнениях с булавами, с лентой, а также в командных упражнениях.

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