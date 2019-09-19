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Российская гимнастка завоевала за день три золота на чемпионате мира

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Российская спортсменка Дина Аверина за день завоевала три медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. Она победила в упражнениях с булавами, с лентой, а также в командных упражнениях, сообщает в четверг, 19 сентября, ТАСС.

В упражнении с булавами лидер сборной России получила 23,800 балла. Упражнение с лентой принесло ей 21,800 балла и золотую медаль — это было ее четвертое золото на турнире. Третье место в данной дисциплине заработала еще одна россиянка — дебютантка турнира Екатерина Селезнева.

18 сентября Дина Аверина завоевала бронзовую медаль в упражнении с обручем. Золото в этой дисциплине взяла Селезнева.

Всего у Дины Авериной теперь 11 золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Помимо этого она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы.

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