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FT сообщил о создании Google мощнейшего квантового компьютера

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Фото: Google Al Blog/ai.googleblog.com
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Группа ученых Google под руководством Джона Мартиниса заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, который способен осуществлять расчеты, непосильные для самых современных суперкомпьютеров. Об этом 20 сентября сообщает Financial Times, ссылаясь на доклад, который компания распространила на короткое время, но затем удалила.

В заявлении, в частности, отмечалось, что процессор сумел за 3 минуты 20 секунд осуществить расчет, на который у самого мощного существующего в мире компьютера «Саммита» от IBM ушло бы около 10 тыс. лет.

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Как отмечает Gizmodo, для того чтобы квантовые компьютеры действительно могли продемонстрировать полезность, нужны еще годы разработок. Однако сами специалисты считают это важным этапом на пути к полномасштабному вычислительному процессу.

Как утверждает директор по аппаратному обеспечению Intel Джеймс Кларк, данная разработка имеет высокую степень важности, поскольку позволит и дальше продвигать потенциал квантовых вычислений. Он также отметил, что достижение «коммерчески жизнеспособного» квантового компьютера потребует развития многих научных сфер.

Google отказался от каких-либо комментариев относительно статьи FT.

В августе один из ведущих мировых специалистов по архитектуре кубитов, выпускник физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Бунык рассказал «Известиям», что в ближайшем будущем квантовые компьютеры станут незаменимы при решении задач, связанных с искусственным интеллектом и ограниченных по времени. По его словам, квантовые и классические устройства всегда будут работать параллельно и каждый решать те задачи, для которых они больше подходят. Однако квантовые машины незаменимы для решения ограниченных по времени вопросов.

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