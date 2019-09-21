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Эксперт развеял миф о причине появления «пивного живота»

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Фото: ТАСС/DPA/Frank May
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Сомелье Штефан Хилбрандт опроверг мнение о появлении «пивного живота» при частом употреблении пенного напитка. По его словам, пиво способствует ожирению не больше, чем яблочный сок.

«Большую роль играет то, что специфическая пивная горечь разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит к часто упоминаемому «пивному животу», сколько закуски», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Специалист также отметил, что выбор закусок к пиву напрямую зависит от сорта напитка. Так, к светлому терпкому пиву, например Pilsner, хорошо подходит выдержанный сыр Гауда, а к темным насыщенным сортам типа Stout — шоколад со вкусом чили, считает сомелье.

В июне ученые установили причины отложения жира на животе и рассказали, как этого избежать.

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