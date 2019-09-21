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Нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе

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Фото: TASS/Zuma
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В Великобритании на аукцион Humbert & Ellis выставили комплект трусы и ночную рубашку жены Адольфа Гитлера Евы Браун. Об этом 20 сентября сообщило издание The Mirror.

Оба предмета одежды достались аукционному дому от коллекционера вещей времен Второй мировой войны. Сорочка и нижнее белье хранились у него более 50 лет. Теперь белье приобрел коллекционер за £6,1 тыс (487 тыс рублей).

На трусах Браун вышиты ее инициалы, а также имеется этикетка с надписью о том, что изготовлены в Баварии в 1944 году.

Изначально изделия планировали продать за £800 каждый, но из-за высокого спроса цена выросла в семь раз.

В апреле сообщалось, что предсмертную телеграмму Адольфа Гитлера, которую он за несколько дней до самоубийства направил генерал-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру, выставили на аукцион в США.

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