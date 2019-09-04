Бюст Гитлера и нацистский флаг найдены в бункере под Сенатом Франции

Бюст Адольфа Гитлера и нацистский флаг времен Второй мировой войны были найдены в подвалах французского Сената в Париже. Об этом 3 сентября сообщила газета Le Monde со ссылкой на одного из сенаторов Союза демократов и независимых.

Высота скульптуры — 35 сантиметров, а размер флага — два на три метра. Наследие немецкой оккупации тайно хранилось в стенах здания почти 80 лет.

Председатель верхней палаты парламента Жерар Ларше, слова которого приводит портал France Info, утверждает, что не знал о наличии нацистской символики в здании. «Я попросил отдел, который обслуживает здание, изучить все предметы», — добавил он.

В августе этого года таможня в Иркутске изъяла разделочные доски с портретом Гитлера и немецким почтовым штампом. Их пытались ввезти в Россию из Китая.