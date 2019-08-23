Кухонные доски с нацистской символикой обнаружили в Красноярске

На Иркутском таможенном посту в Красноярске обнаружили товарную партию разделочных досок с нацистской символикой Третьего рейха и портретом Адольфа Гитлера, запрещенными в России. Доски были доставлены в Красноярск из Китая.

В пресс-службе Сибирского таможенного управления ИА KrasnoyarskMedia разъяснили, что товар оформляли по технологии удаленного выпуска в Иркутской таможне. Досматривали партию красноярские таможенники по просьбе иркутских коллег, поскольку импортер доставил доски на красноярские склады временного хранения.

В общей сложности к таможенному декларированию представили 639 кухонных досок. Во время досмотра среди них было найдено 320 штук, на которых, кроме рисунка чашки и надписи Coffee, было изображение почтовой марки красного цвета с предположительным портретом Гитлера и круглого штампа с орлом и надписью Deutsche Luftpost.

Наличие на досках атрибутики, сходной с нацистской до степени смешения, подтвердила экспертиза. В итоге партию арестовали. В компании-импортере сказали, что привезли кухонные доски без какого-либо умысла. Товар конфисковали и в ближайшее время уничтожат.