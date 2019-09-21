Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров

Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей. Такое заявление сделал глава украинского МВД Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.

По его словам, Украина планирует обновить парк катеров для Государственной пограничной службы (ГПСУ) и продукция OCEA ей кажется привлекательной.

«Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект», - цитирует Авакова «РИА Новости».

Представители Франции отметили, что Париж заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Киевом.

В конце июня стало известно, что Франция предложила передать Киеву 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина кораблей, которые можно оснащать боевыми моделями, составляет 32 м, скорость —35 узлов.

В августе сообщалось, что Украина приступила модернизации американских патрульных катеров Island, списанных в США и переданных Киеву в 2018 году.