Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей. Такое заявление сделал глава украинского МВД Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.
По его словам, Украина планирует обновить парк катеров для Государственной пограничной службы (ГПСУ) и продукция OCEA ей кажется привлекательной.
«Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект», - цитирует Авакова «РИА Новости».
Представители Франции отметили, что Париж заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Киевом.
В конце июня стало известно, что Франция предложила передать Киеву 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина кораблей, которые можно оснащать боевыми моделями, составляет 32 м, скорость —35 узлов.
В августе сообщалось, что Украина приступила модернизации американских патрульных катеров Island, списанных в США и переданных Киеву в 2018 году.