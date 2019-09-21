Украина решила отказаться от «абсурдной» идеи строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий раскритиковал идею строительства проекта Hyperloop в стране. Об этом 20 сентября сообщила газета «Наше место».

Транспортный проект активно продвигал предшественник Криклия Владимир Омелян. Однако после ухода в отставку он признался, что при помощи этого проекта хотел добавить украинцам «веры в себя».

Комментируя идею строительства Hyperloop на Украине, Криклий отметил абсурдность и неосуществимость идеи, посоветовав про нее не вспоминать.

«И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации», — подметил он.

В июле в соцсетях разошлись фото украинских электричек, которые ужаснули пользователей. На фото были запечатлены старые составы, вагоны которых были покрыты ржавчиной, краска облупилась, а окна потемнели.

Hyperloop — это проект вакуумного поезда, который был предложен американским бизнесменом Илоном Маском в 2013 году. В настоящее время построены несколько испытательных полигонов. На данный момент максимальная скорость, на которую смогли разогнать поезд, составляет 466 км/ч.