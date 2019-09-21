Экс-премьер Британии рассказал о встречах с Путиным
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своих мемуарах For the Record рассказал подробности бесед с президентом России Владимиром Путиным.
В книге Кэмерон заявляет, что Путин движим идеей российской государственности и повышением демографии в стране.
«Когда мы встретились один на один, я поднял вопрос о правах геев. Он ответил, что в России есть проблема — сокращение населения, и ему нужно, чтобы мужчины женились на женщинах, а те рожали много детей», — рассказал Кэмерон о встрече в 2013 году.
Он пишет и о том, как на одном из саммитов поведал президенту РФ о своем давнем путешествии в СССР.
«Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки», — приводит выдержку из книги «Би-би-си».
Также Кэмерон упоминает о «столь же значимой, как переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева, встрече» в Сочи в 2013 году.
По его словам, тогда российский лидер проявил прямоту.
«Он сказал: послушай, я не хочу устраивать обычный спор, в котором ты говоришь: «Вы ошибаетесь по поводу ситуации в Сирии и Ливии», а я вам говорю: «Нет, это вы ошибаетесь». Я хочу очень открыто поговорить и придумать план [действий]», — отмечает экс-премьер, указывая, что обрадовался такой позиции.
Кроме того, Кэмерон выразил уверенность, что если бы страны Запада прислушались к мнению Москвы по Сирии, то такого масштабного конфликта, как начавшаяся в 2011 году война, не было бы.
«Я считал, что мы должны были постараться предоставить России тот статус, которого она хотела. Я был готов это сделать. Но, как мне кажется, [президент США Барак] Обама не был готов к такому. Я до сих пор думаю, что если бы Россию воспринимали как равного дипломатического партнера, мы все могли бы найти мирный выход», — указал он.
Пост премьера Великобритании Дэвид Кэмерон занимал с 2010 по 2016 год.
В 2017 году Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора».