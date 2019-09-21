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Экс-премьер Британии рассказал о встречах с Путиным

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своих мемуарах For the Record рассказал подробности бесед с президентом России Владимиром Путиным.

В книге Кэмерон заявляет, что Путин движим идеей российской государственности и повышением демографии в стране.

«Когда мы встретились один на один, я поднял вопрос о правах геев. Он ответил, что в России есть проблема — сокращение населения, и ему нужно, чтобы мужчины женились на женщинах, а те рожали много детей», — рассказал Кэмерон о встрече в 2013 году.

Он пишет и о том, как на одном из саммитов поведал президенту РФ о своем давнем путешествии в СССР.

«Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки», — приводит выдержку из книги «Би-би-си».

Также Кэмерон упоминает о «столь же значимой, как переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева, встрече» в Сочи в 2013 году.

По его словам, тогда российский лидер проявил прямоту.

«Он сказал: послушай, я не хочу устраивать обычный спор, в котором ты говоришь: «Вы ошибаетесь по поводу ситуации в Сирии и Ливии», а я вам говорю: «Нет, это вы ошибаетесь». Я хочу очень открыто поговорить и придумать план [действий]», — отмечает экс-премьер, указывая, что обрадовался такой позиции.

Кроме того, Кэмерон выразил уверенность, что если бы страны Запада прислушались к мнению Москвы по Сирии, то такого масштабного конфликта, как начавшаяся в 2011 году война, не было бы.

«Я считал, что мы должны были постараться предоставить России тот статус, которого она хотела. Я был готов это сделать. Но, как мне кажется, [президент США Барак] Обама не был готов к такому. Я до сих пор думаю, что если бы Россию воспринимали как равного дипломатического партнера, мы все могли бы найти мирный выход», — указал он.

Пост премьера Великобритании Дэвид Кэмерон занимал с 2010 по 2016 год.

В 2017 году Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора».

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