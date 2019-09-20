Строительную площадку для Ледового дворца подготовили в Новосибирске

В Новосибирске начали забивать сваи в грунт для фундамента Ледового дворца спорта (ЛДС) рядом с метромостом на берегу Оби. Министр строительства региона Иван Шмидт посетил строительную площадку новой арены, где пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею – 2023.

«Работы с пробными сваями, которые сейчас произведены, дают нам уверенность в том, что мы упираемся в скалу, поэтому у меня нет никаких сомнений (в надежности конструкции)», — сказал Шмидт.

Сейчас место для будущего ЛДС полностью подготовлено, отмечает vn.ru. По словам министра, финансирование работ абсолютно сбалансировано федеральным и областным бюджетами. На текущий год общая стоимость объекта составляет около 1 млрд рублей.

«На сегодняшний день работы развернуты практически по всем объектам, которые будут введены в эксплуатацию вместе с Ледовой ареной, в том числе и все автодороги, контракты по которым отыграны. Мы полностью подготовили всю проектную документацию и прошли госэкспертизу по станции метро «Спортивная», — сказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Согласно проекту, на левом берегу Оби появится шестиэтажный Ледовый дворец, а также камеры хранения, транспортные КПП и два павильона досмотра, в одном из которых разместят кассы. Основная арена сможет вместить 10,5 тыс. зрителей. Рядом с ней оборудуют универсальный игровой зал и малую тренировочную площадку с временными трибунами на 200 мест. Кроме ледовой, возведут футбольную арену, бассейн, спортзал для силовых видов спорта и художественной гимнастики.