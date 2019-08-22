Новый ледовый дворец построят в Новосибирске

На левом берегу в Новосибирске начались подготовительные работы по строительству ледового дворца спорта. Власти ищут подрядчика для реализации проекта.

Проект дворца прошел государственную экспертизу, в настоящий момент под октябрьском мостом проводятся подготовительные работы на площадке будущего строения. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Пока ведется подбор подрядчика, итоги конкурса объявят к концу сентября, сообщает vn.ru. Также положительное заключение госэкспертизы получила станция метро «Спортивная», которая строится рядом с ледовым дворцом.

Локоть дал поручение подготовить документ об утверждении штаба по строительству объектов и инфраструктуры, которая будет обеспечивать работу ледового дворца. Строительство станции метро продлится до первого квартала 2022 года.