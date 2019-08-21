В Новосибирской области отремонтируют 700 домов до конца года

В Новосибирской области в 2019 году капитально отремонтируют 700 многоквартирных домов. На эти цели направят около 2 млрд рублей.

Как рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, в общей сложности в регионе будут приведены в порядок 700 домов, 518 из них расположены в Новосибирске. Чиновник отметила, что все работы, связанные с началом отопительного сезона, будут завершены в срок, пишет VN.ru.

Ремонт проведен в 280 домах, еще в 270 работы продолжаются.

В начале августа сообщалось, что Новосибирская область по темпам жилищного строительства в первом полугодии 2019 года поднялась на три пункта по РФ. Особый эффект показали действующие в регионе программы. Почти половина от общих полугодовых объемов составляют малоэтажные дома.