Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии. В нем говорилось о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.

«Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: «Сам не ешь и людей не кормишь!» — пошутил Герасимов, которого цитирует «РИА Новости».

В пятницу, 20 сентября, президент прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». В них участвуют более 120 тыс. военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

15 августа Путин посетил шатер «Про героев» на образовательном форуме «Машук-2018» в Пятигорске, где рассказал анекдот про русского императора Николая I.