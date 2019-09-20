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Благоустройство участка набережной Марка Шагала завершат до конца года

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Максим Мишин
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Благоустройство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина планируется завершить до конца 2019 года, второй участок — в III квартале 2020 года. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, это будет одна из лучших набережных столицы. «Она сделана специально вместо брошенной промзоны, раньше до реки было не дойти. Сейчас получается первоклассное комфортное пространство для занятий спортом и отдыхом, с ресторанами, кафе, прогулочными территориями, велосипедными дорожками», — цитирует мэра «Москва 24».

Собянин отметил, что в этой части формируется улично-дорожная сеть, направленная на обеспечение транспортной доступности «Острова мечты», а также улучшения логистики транспортного движения всего района, и снижения нагрузки на проспект Андропова.

«Так что надеюсь, что ближайший год для этого района будет революционный с учетом ввода таких крупных объектов, как «Остров мечты», улично-дорожная сеть, набережная и целый ряд других объектов», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Строительство первого участка набережной от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина протяженностью 670 м было начато в мае 2019 года. Работы планируется завершить в ноябре.

На этом отрезке будут находиться два кафе, пункт проката, амфитеатр и причал, а также 520 м велодорожек и 1 км беговых дорожек, уточняет РИАМО.

В рамках озеленения высадят 960 кустарников, 274 дерева и обустроят 15 тыс. кв. м газона.

Ранее в этот же день сообщалось, что реконструкцию Крутицкой набережной в столице планируют начать до конца 2019 года.

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