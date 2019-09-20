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Реконструкцию Крутицкой набережной в Москве начнут до конца года

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Реконструкцию Крутицкой набережной в столице планируют начать до конца 2019 года. Об этом сообщили в пятницу, 20 сентября, в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы планируем до конца года приступить к реконструкции Крутицкой набережной», — цитирует агентство городских новостей «Москва» руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Работы по реконструкции Крутицкой набережной будут проводиться в Таганском и Даниловском районах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,489 млрд рублей. Работы предстоит выполнить в срок не более 23 месяцев с даты его заключения, уточняет «Москва 24».

Проект предусматривает реконструкцию участка Крутицкой набережной, переустройство сети наружного освещения, строительство локального очистного сооружения (ЛОС), установку дорожных знаков, ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, информационных дорожных указателей, плиточное покрытие тротуаров, строительство и реконструкцию подпорных стенок и др.

После реконструкции движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам дороги в каждом направлении.

4 сентября Политехнического музея были открыты общественный атриум и пешеходная зона. В центре Москвы создается общественное пространство «Музейный парк», его реставрация выходит на финальную стадию. Один из главных элементов — озелененный амфитеатр перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади.

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