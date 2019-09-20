Стартовали продажи нового айфона

Сегодня стартовали продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max. Первый покупатель телефона в Москве взял сразу два гаджета. Запасаются новыми смартфонами по всему миру. Продажи стартовали в Китае и в Австралии. Поклонники Apple уже разобрали в 3 раза больше телефонов, чем в 2018 году. В этом году очереди за новинкой не такие впечатляющие. Основная часть продаж — по предзаказам. Люди тем не менее занимали место у магазина, чтобы перепродать его. Стандартная цена — 10 тыс. рублей, желающих купить место было немного.