В Москве начали продавать места в очереди за новыми iPhone

400 тыс. рублей — столько в этом году стоит место в очереди за новыми iPhone. Это в 4 раза больше стоимости самого смартфона. Можно сторговаться за 150 тыс. или 120 тыс. рублей. «Предприниматели» будут стоять за вас перед магазинами целую неделю. Онлайн-доски объявлений переполнены подобными предложениями. Продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартуют 20 сентября. На фоне выпуска новых моделей старые уже подешевели на 15–20 тыс. рублей.