спрос на новые iPhone превысил прошлогодние показатели в несколько раз

Предзаказ на новые айфоны в сравнении с предыдущими вырос в несколько раз. 11-ю модель купят в 10 раз больше пользователей, чем Xr в 2018 году. Спрос на 11 Pro и 11 Pro Max увеличился в два-четыре раза. Наиболее успешны айфоны в черном и зеленом цветах и с памятью в 128 ГБ. Самая бюджетная модель обойдется в 60 тыс. рублей. По словам экспертов, бешеный интерес можно объяснить всеобщей сменой гаджетов. Сейчас новые телефоны массово покупают владельцы iPhone 6 и 7. А последний айфон будет актуален следующие два-три года.