Ограничения для транспорта введут в Сочи на время форума «Россия-Африка»

В Сочи в дни проведения международного саммита и экономического форума «Россия–Африка» ограничат проезд легкового транспорта на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку. Форум стартует сегодня, 20 сентября, и завершит работу 27 сентября.

В администрации города пообещали усилить работу рейсовых автобусов и электропоездов «Ласточка» в эти дни. Расписание опубликовано на сайте мэрии, пишет ИА «Кубанские новости».

Кроме того, с 21 по 27 сентября будет ограничено движение грузового транспорта в дневное время. Ему разрешено передвигаться по федеральным трассам лишь с 0:00 до 6:00.

Речь идет об участке дороги А-147 от Мамайского перевала до пропускного пункта «Адлер» на границе с Абхазией, обхода Сочи на всем протяжении, автомобильных транспортных развязок в микрорайоне Голубые Дали и «Адлерское кольцо», а также участка «Адлер-Веселое» со всеми развязками, включая въезды в Олимпийский парк и ул. Ленина. Со стороны Абхазии въезд большегрузов также будет ограничен.

На саммит и экономический форум приглашены представители правительств более 50 государств континента. Планируется подписание соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия–Африка». Она предусматривает долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.