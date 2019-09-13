Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху в Сочи

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, о чем говорили президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Встреча проходила в резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи.

По словам Лаврова, главы государств обсудили такие темы, как подготовка очередного заседания межправкомиссии, двустороннее взаимодействие, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также положение на Ближнем Востоке и севере Африки, с упором на сирийское урегулирование.

Отмечается, что израильский премьер выразил озабоченность по поводу угроз безопасности, которые ощущает Израиль. Стороны также договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили тему российской собственности в Израиле. Власти оказывают содействие в том, чтобы данная собственность нормально функционировала и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов РФ оперативно решались.

Также Москва ожидает, что руководство Израиля примет участие в мероприятиях по случаю празднования 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади.