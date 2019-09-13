Путин принял приглашение посетить Израиль в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что принял приглашение израильского президента Реувена Ривлина и будет в начале 2020 года участвовать в мероприятиях, приуроченных к освобождению Освенцима и Международному дню памяти жертв холокоста.

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