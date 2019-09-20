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В Минобороны предостерегли США от планов прорвать ПВО Калининграда

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В Минобороны России прокомментировали заявление главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригяна о том, что Калининград в случае войны станет возможной целью Пентагона.

«Калининградская область Российской Федерации надежно защищена от любых агрессивных «планов», разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», — цитирует телеканал «Звезда» заявление оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что возможности системы противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем пилотам НАТО, приближавшимся к воздушным границам России на Балтике, передает RT.

«В полной мере это касается и «невидимых» только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей американских истребителей 5-го поколения», — отметили в Минобороны. Там также назвали небезосновательным трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими расчетами ЗРС С-400.

В ведомстве подчеркнули, что легкомыслие Джеффри Ли Харригяна и его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда прежде всего должны обеспокоить его непосредственных подчиненных.

Перед тем, как строить планы о нападении на Россию, необходимо вспомнить уроки истории, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны», — цитирует Алиханова РБК.

Губернатор также призвал американских военных читать книги про Россию и помнить, что даже если план хорош, «всегда есть русские и исторический опыт», сообщает телеканал «360».

17 сентября командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал, что у Штатов есть план по преодолению противовоздушной обороны, находящейся в Калининграде. Он отметил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в европейских странах. При этом он не стал раскрывать детали антироссийского плана.

19 сентября издание The National Interest сообщило со ссылкой на независимого аналитика Стефана Уоткинса, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области в марте 2019 года.

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