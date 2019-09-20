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Остановки в городе Зея превратили в арт-объекты

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Фото: asn24.ru
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В Зее Амурской области молодые художники превратили в арт-объекты четыре автобусные остановки и стену на стадионе. Так в городе подошли к реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Теперь на стенах павильонов можно увидеть стилизованные портреты Альберта Эйнштейна, Александра Пушкина, символы России и цитаты-афоризмы, уточняет Амурская служба новостей.

По словам главы регионального министерства ЖКХ Сергея Гордеева, современное поколение своим творчеством облагораживает общественные объекты, превращая их в произведения искусства.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» включена в нацпроект «Жилье и городская среда». В городах Амурской области все работы должны завершить до ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт 14 участков дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили 467 млн рублей.

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