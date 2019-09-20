Дальневосточный леопард Катюша родила двух котят в Приморье

Леопард Катюша (Leo 55F) родила двух котят в нацпарке «Земля леопарда». Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 20 сентября.

«Леопард под номером Leo 55F с котятами была зарегистрирована фотоловушками «Земли леопарда» у границы с Китаем», — сообщили в парке.

При этом хищница тщательно скрывала своих котят — в объективы они попали уже годовалыми.

Отмечается, что Катюша находится под патронажем учениц московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ».

Воспитанницы пансиона получили возможность внести вклад в дело сохранения редкой кошки в 2017 году за активное участие в событиях Года экологии.