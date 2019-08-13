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Котят леопарда разлучат с матерями перед выпуском в Кавказский заповедник

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пять детенышей переднеазиатского леопарда, которых в 2020 году планируется выпустить в дикую природу, находятся в хорошей форме. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил руководитель центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.

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«Котята находятся в прекрасном физическом и психологическом состоянии. Мы оцениваем это по результатам наблюдений. Сейчас они находятся со своими мамами», — цитирует Воронина «РИА Новости».

По его словам, детенышей скоро отделят от матерей, чтобы каждого индивидуально подготовить к выпуску на волю. Обычно отделение котят от родительниц в центре восстановления леопарда производится, когда детенышам исполняется 16–18 месяцев. В дикой природе оно происходит позже, однако эксперты центра отмечают, что более ранее расставание с матерью позволяют молодым леопардам быстрее адаптироваться к самостоятельной жизни на воле.

«Наш опыт показывает, что в этом возрасте отделение происходит безболезненно для матери и потомства», — добавил Воронин.

15 февраля сообщалось, что центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа выпустил в дикую среду четырех переднеазиатских леопардов. Благодаря спутниковым ошейникам за животными ведется наблюдение.

Переднеазиатский леопард, которого также называют кавказским барсом, до XX века обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря, однако сейчас этот вид на Кавказе практически не встречается. Он внесен в Красную книгу как вымирающий.

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