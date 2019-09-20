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Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны (документ есть в распоряжении «Известий»).

Таким образом, оборонное ведомство, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

Ожидается, что поправки вступят в силу в конце нынешнего года, сообщили три источника в военном ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Определенное место жительства: в армию призовут даже без прописки

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