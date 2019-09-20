Глава Совета муфтиев России назвал число мусульман в Москве
В Москве в настоящее время проживают от трех до четырех миллионов мусульман. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
«В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тыс. мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города — как постоянных, так и временных — исповедуют ислам», — отметил он, указав, что такой рост во многом обеспечен миграцией из Центральной и Средней Азии.
Гайнутдин отметил, что если в советские годы на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам в Москве собирались до 35 тыс. верующих, то сейчас — 130 тыс. только в Соборной мечети.
В этой связи он напомнил о нехватке мечетей в Москве и рассказал о проблемах со строительством новых культовых сооружений для мусульман как в столице, так и в стране в целом.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Три-четыре миллиона жителей Москвы исповедуют ислам»