Разделяй и здравствуй: Путин призвал ОПК выходить на новые рынки

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен и дальше увеличивать долю производства гражданской продукции и смелее выходить на внутренний и на внешний рынки. Об этом президент Владимир Путин заявил на II Всероссийском форуме оружейников в Ижевске. По словам главы государства, в прошлом году доля гражданской продукции в отрасли уже достигла 20,9%, а к 2030-му она должна увеличиться до 50%. В «Ростехе» «Известиям» заявили, что госкорпорация планирует достичь поставленной руководством страны задачи на пять лет раньше.

Амбициозная задача

Гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружений и техники в 2018 году был выполнен на 98,2%, а предварительные данные этого года подтверждают, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке, подчеркнул Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума. По его словам, на середину сентября в войска поставлено более 2,3 тыс. единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники.

— Это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. Это хороший показатель, — отметил российский лидер.

Президент выразил уверенность, что грамотная и осмысленная диверсификация производства улучшит финансовую устойчивость предприятий ОПК и позволит создать новые квалифицированные рабочие места.

— В 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%, — сказал Владимир Путин. — Главное — примеров такой конкурентоспособной, имеющей устойчивый спрос продукции становится всё больше.

Глава государства призвал предприятия отрасли и дальше увеличивать долю гражданской продукции, в том числе для экспорта. Например, огромные возможности для этого открывают нацпроекты и другие масштабные госпрограммы, уверен он.

— Предприятия ОПК должны здесь занять свою достойную позицию, должны воспользоваться этими финансовыми возможностями, которые предоставляет государство, — пояснил российский лидер.

Президент напомнил, что перед военной промышленностью поставлена задача увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема производства ОПК, а к 2030-му — до 50%.

— Именно такая амбициозная задача не просто поставлена, не просто нарисована на бумажке — она продиктована требованиями времени и, уверен, общими усилиями обязательно будет решена, — подчеркнул он.

Уже в рамках заседания Военно-промышленной комиссии Владимир Путин отметил, что предприятиями отрасли заявлено к реализации более 400 проектов по производству такой продукции. По итогам заседания были подписаны долгосрочные контракты между Министерством обороны и Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» на сумму почти 100 млрд рублей.

Оружие и мотоциклы

В условиях снижения гособоронзаказа диверсификация становится основной стратегией развития большинства предприятий ОПК, пояснил «Известиям» исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. По его словам, достичь паритета между гражданской и военной продукцией предприятия госкорпорации планируют уже в 2025 году — на пять лет раньше срока, обозначенного президентом.

— Уже сегодня более 30% выручки госкорпорации обеспечивают разработки гражданского назначения, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Олег Евтушенко. — Мы не повторяем ошибок конверсии 1990-х годов. Наша стратегия состоит в создании и выводе на рынок конкурентоспособной высокотехнологичной продукции по двум направлениям. Первое — это сфера новых технологий. Второе — национальные проекты, участие в которых необходимо для обеспечения безопасности населения, повышения качества жизни людей.

В качестве примера успешной диверсификации военных производств он привел опыт холдинга «Швабе», который реализует проект «Умный город».

Концерн «Калашников» уже давно производит не только стрелковое оружие, но и освоил судостроительные мощности, производство мотоциклов, беспилотников и многое другое. В прошлом году в Крыму к обслуживанию пассажиров приступили «Кометы» — суда на подводных крыльях производства концерна.

Входящий в госкорпорацию холдинг «Техмаш», наряду с развитием традиционного производства боеприпасов, активно выходит на рынок медоборудования.

Сложность диверсификации предприятий ОПК заключается в отсутствии опыта работы на гражданском рынке и заточенности оборудования и технологий под выпуск военной продукции, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, на Западе выпуском и продвижением продукции занимаются разные структуры. Российским же военным предприятиям еще только предстоит пройти этот путь, уточнил эксперт.