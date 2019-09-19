Названа самая распространенная причина рака

Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group выяснили, что вредные вещества в питьевой воде могут привести к более чем 100 тыс. случаев рака в течение жизни одного поколения в США. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 19 сентября, на сайте Phys.org.

Специалисты изучили совокупное воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в 48 363 системах водоснабжения в США. Оказалось, что наибольший риск для здоровья несет содержащийся в воде мышьяк, побочные продукты дезинфекции, а также радиоактивные элементы — уран и радий.

Исследование показало, что самыми опасными являются системы водоснабжения, которые используют подземные воды. Хотя количество вредных веществ находится в пределах нормы, в долгосрочной перспективе они все же могут принести вред человеку.

По словам ученых, снизить риск может использование фильтров для воды.

Ранее 19 сентября диетолог Юлия Чехонина оспорила рекомендацию, согласно которой каждому человеку для поддержания здоровья необходимо ежедневно выпивать минимум 2 л воды.