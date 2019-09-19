Заворотнюк пришла в сознание

Анастасии Заворотнюк стало лучше. Пиар-директор актрисы Марина Потапова рассказала, что актриса пришла в сознание и может дышать сама. Оказывается, родственники молчали всё это время, чтобы не распространялась ложная информация. Стало известно, как дальше будут лечить Заворотнюк. Один из возможных вариантов — это антибактериальная терапия, а также меры по борьбе с отеком мозга. Ранее сообщалось, что у актрисы глиобластома мозга, одна из самых опасных разновидностей рака. Родные, впрочем, этот диагноз не подтверждали.