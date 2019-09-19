Диетолог назвал альтернативу резко подорожавшей рыбе

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков рассказал, чем в рационе можно заменить без вреда для здоровья рыбу, подорожавшую из-за снижения улова.

«Рыба — это белок, и белок также можно получить из других продуктов. Вегетарианцы получают белок из бобовых. В рыбе, конечно, очень много микроэлементов, которые необходимы», — приводит слова эксперта НСН.

По его словам, к продуктам с высоким содержанием белка можно отнести мясо, рыбу, куриные яйца и куриную грудку. Мясо можно заменить на красную чечевицу, запеченную фасоль или миндаль.

Ранее в этот же день сообщалось, что оптовые цены на дальневосточную горбушу, выловленную в текущем году на Дальнем Востоке, выросли на 30%, а кета в Центральной России подорожала на 47%.

Снижение улова на Дальнем Востоке в 2019 году называется основной причиной роста оптовых цена на лосось, уточняет «Москва 24». По последним данным, там было выловлено около 458 тыс. т лососевых, в то время как в 2018 году этот показатель был на уровне 645 тыс.т.