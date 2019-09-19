В РФ в рамках проекта «Экология» ликвидируют ядовитые свалки

По всей стране идут масштабные экологические рейды: от Владивостока до Калининграда ликвидируют ядовитые и смертельно опасные объекты. Это свалки или заброшенные заводы, которые годами отравляли жизнь. Благодаря национальному проекту «Экология» с карты России исчезнут все «темные» точки.