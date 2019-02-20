Путин высказался о проблеме свалок в стране

Президент Владимир Путин призвал ускорить решение экологических проблем городов России.

По его словам, в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет и все остальные. При этом, надо повысить долю обработки отходов, отметил президент.