Чиновники из Ростовской области избавились от свалок с помощью фотошопа

В Ростовской области чиновники подделали ликвидацию свалок в фотошопе. Находчивые служащие попытались убрать мусор, не вставая из-за компьютера. В доказательство опубликовали фото и сами себя подставили... Снимки изучили эксперты ОНФ и выяснили — это подделка. Кучи мусора просто заретушировали, а свалки так и остались на месте. На сотрудников составили протокол по статье «Сокрытие экологической информации».