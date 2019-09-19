Одноклассники запустят виртуальную маску на фестивале «Круг света»

«Одноклассники» стала первой социальной сетью, которая запустила виртуальную маску для московского международного фестиваля «Круг света» и превратила ее в световую инсталляцию. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети, который поступил в распоряжение «Известий» в четверг, 19 сентября.

Виртуальная маска — это эффекты дополненной реальности в виде 3D-масок и спецэффектов. С их помощью можно передать эмоции во время видеочата. Они доступны для пользователей в видеочатах и мобильном приложении с лета этого года.

Маску для фестиваля сделали 3D моушн-дизайнеры «Одноклассников». Посетители фестиваля впервые смогут примерить световую инсталляцию на себя.

В мобильном приложении для онлайн-трансляций «OK Live» к старту фестиваля появилась маска в виде кролика из «Алисы в стране чудес», которую пользователи смогут «надеть» во время записи прямых трансляций.

Виртуальная маска «оживет» в музее-заповеднике «Коломенское» и превратится в световую инсталляцию, которую команда фестиваля спроецирует на деревья в «Парке сказок». В Коломенском можно будет встретить персонажей любимых детских произведений — оживших марионеток. Также зрители попадут в «Театр теней», а световые человечки исполнят для них зажигательный танец. Инсталляции и видеомэппинг-шоу представят на территории площадью более 1,5 га. Видеомэппнг — 3D-проекция на физический объект окружающей среды с учетом его формы и положения в пространстве.

«В соцсети, в группе и на сайте «Круга света» с 20 по 24 сентября пройдут прямые трансляции, пользователи смогут увидеть красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции и мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков со всех площадок «Круга света», — говорится в сообщении пресс-службы.

Девятый Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября на девяти площадках Москвы: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.

В 2018 году восьмой Московский международный фестиваль «Круг света» прошел в столице с 21 по 25 сентября. Его посетили около 4 млн человек. Специалисты произвели 45 тыс. залпов фейерверков. В том году мероприятие установило два рекорда Книги рекордов Гиннеса: первый — самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана. Прошлый рекорд побил Китай с проекцией 1582 кв. м. Площадь московской проекции составила 3099 кв. м. Второй рекорд — самое большое количество огненных горелок, работающих одновременно.