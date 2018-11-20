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Собянин продлил проведение фестиваля «Круг света» в Москве до 2021 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичные власти продлили Московский международный фестиваль «Круг света» до 2021 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что для будущих площадок подберут новые локации, а шоу будет проходить с инновационными и цифровыми эффектами, пишет НСН. Чиновник добавил, власти планируют сделать фестиваль более интерактивным.

Собянин отметил, что важную роль в принятии решения о продлении фестиваля сыграла популярность «Круга света» среди жителей и гостей Москвы. Отмечается, что в будущем для проведения мероприятия планируется привлечь большее количество волонтеров.

Восьмой Московский международный фестиваль «Круг света» прошел в столице с 21 по 25 сентября. Его гостями стали около 4 млн человек. Для создания видеопроекций и световых шоу на площадках установили более 260 видеопроекторов, звуковое оборудование мощностью 400 кВт и свыше 500 световых приборов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Специалисты произвели 45 тыс. залпов фейерверков.

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