Собянин продлил проведение фестиваля «Круг света» в Москве до 2021 года
Столичные власти продлили Московский международный фестиваль «Круг света» до 2021 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Мэр города Сергей Собянин отметил, что для будущих площадок подберут новые локации, а шоу будет проходить с инновационными и цифровыми эффектами, пишет НСН. Чиновник добавил, власти планируют сделать фестиваль более интерактивным.
Собянин отметил, что важную роль в принятии решения о продлении фестиваля сыграла популярность «Круга света» среди жителей и гостей Москвы. Отмечается, что в будущем для проведения мероприятия планируется привлечь большее количество волонтеров.
Восьмой Московский международный фестиваль «Круг света» прошел в столице с 21 по 25 сентября. Его гостями стали около 4 млн человек. Для создания видеопроекций и световых шоу на площадках установили более 260 видеопроекторов, звуковое оборудование мощностью 400 кВт и свыше 500 световых приборов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Специалисты произвели 45 тыс. залпов фейерверков.