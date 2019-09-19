Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

Минск готов принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в четверг, 19 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом союза Александером Чефериным.

По словам главы государства, Белоруссия готова принять соревнования любого уровня. «Если у УЕФА будет такая возможность — определить местом проведения такого матча, как Суперкубок УЕФА, нашу столицу, мы всегда с этим будем солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента», — цитирует Лукашенко ТАСС. Он также отметил, что УЕФА никогда «не баловала» Белоруссию крупными турнирами.

22 февраля Минск вошел в число кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 года, напоминает RT. Белоруссия также планирует подавать заявку на проведение Суперкубка на 2022 или 2023 годы, пишет REGNUM.

В 2019 году матч за Суперкубок прошел в Стамбуле, а в 2020 году он будет сыгран в Порту, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно проголосовал за принятие приглашения сборной РФ на Олимпиаду-2020 в Токио.