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Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Peter Byrne
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Минск готов принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в четверг, 19 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом союза Александером Чефериным.

По словам главы государства, Белоруссия готова принять соревнования любого уровня. «Если у УЕФА будет такая возможность — определить местом проведения такого матча, как Суперкубок УЕФА, нашу столицу, мы всегда с этим будем солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента», — цитирует Лукашенко ТАСС. Он также отметил, что УЕФА никогда «не баловала» Белоруссию крупными турнирами.

22 февраля Минск вошел в число кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 года, напоминает RT. Белоруссия также планирует подавать заявку на проведение Суперкубка на 2022 или 2023 годы, пишет REGNUM.

В 2019 году матч за Суперкубок прошел в Стамбуле, а в 2020 году он будет сыгран в Порту, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно проголосовал за принятие приглашения сборной РФ на Олимпиаду-2020 в Токио.

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