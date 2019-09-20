Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что война в Сирии закончена. Тем не менее Москва сохранит свое присутствие в республике. Недавно было завершено строительство военно-морской базы в сирийском Тартусе. И, судя по тому, что я увидел, посетив базу несколько дней назад, Россия вернулась в регион надолго.

Мне довелось побывать в Тартусе еще в 2006 году. Тогда усилиями личного состава база поддерживалась в рабочем состоянии, но представляла собой небольшой участок территории порта, с плавпричалом, ветхой казармой и несколькими складами МТО (материально-технического обеспечения). Заходить сюда могли только небольшие корабли, и мест у стенок было меньше, чем пальцев на руке. Затем пункт МТО Тартус был практически свернут и оставлен. Его личный состав, сокращенный до нескольких человек, по сути, ничего не делал.

К счастью, пункт базирования сохранился юридически. И в 2014 году начался новый отсчет его истории. Именно Тартус стал основной опорной базой, через которую шло и идет снабжение нашей группировки в Сирии. Сюда прибывают транспортные корабли с оружием, боеприпасами, строительными материалами, боевой техникой. Именно морем сюда были переброшены грозные комплексы ПВО «Триумф» и «Тор». Так же были доставлены береговые ракетные системы «Бастион», которые фактически перекрыли восточную часть Средиземного моря. А развернутые на наших кораблях и подводных лодках крылатые ракеты «Калибр» держат под своим контролем проливы Босфор и Дарданеллы. Таково военно-стратегическое значение наших баз.

Сегодня Тартус просто невозможно узнать. Теперь это не глухой, дальний угол бухты, а большая закрытая акватория, с новейшими причалами и береговыми системами жизнеобеспечения кораблей. Бухта, в которой спокойно способна разместиться целая эскадра. Это развитая инфраструктура, способная принять экипажи кораблей и подводных лодок, склады, площадки разгрузки, ремонтный комплекс, который может проводить межпоходовое обслуживание и легкий ремонт кораблей. И, конечно, самая современная система защиты базы от всех вероятных угроз — от противодиверсионного комплекса и средств ПВО до позиции противокорабельных ракет, способных уничтожить любой корабль на дальней дистанции. При этом Тартус интегрирован в единую боевую систему с авиабазой Хмеймим, что существенно усиливает их боевые возможности.

Хмеймим сегодня тоже практически достроена. Притом что начинать приходилось с нуля. Первые наши контингенты высаживались буквально в чистом поле, всё надо было привозить из России. Это была огромная работа и сложнейшая задача — в ходе постоянного противодействия противнику, в тяжелейших климатических условиях, когда летом температура достигала +50 градусов, создавать и разворачивать современную военную базу со всей боевой и жилой инфраструктурой. И наши военные сделали это. В короткие сроки были сформированы структуры командования, организована система управления. Впервые было создано и такое подразделение, как Центр по примирению враждующих сторон.

Сегодня Хмеймим — современная военная база, построенная по самым высоким мировым стандартам. Она прекрасно укреплена и надежно защищена от любых попыток ударить по ней с земли и с неба. Его над Хмеймимом прикрывают самые современные зенитно-ракетные комплексы. Ближние подходы к базе защищены позициями новейших ЗРК ближнего действия «ТорМ2» и «Панцирь М», которые своим расположением — на специально насыпанных холмах — напоминают средневековые крепости-заставы, расставленные по всем угрожающим направлениям. Но главный элемент защиты неба — комплекс С-400 «Триумф», позволяющий уничтожить любого современного воздушного противника на расстоянии до 400 км. Фактически, Хмеймим накрыт непроницаемым 400-километровым защитным куполом. Любой воздушный объект, который несанкционированно войдёт в 60-километровую зону в районе авиабазы, и не станет отвечать на запросы, будет немедленно уничтожен.

Новейшие радиолокационные станции не только контролируют небо над базой, но и на сотни километров вокруг, наблюдая за территорией над Средиземным морем и над пограничными с Сирией странами.

Также была проведена огромная работа по ремонту и модернизации аэропорта под задачи военной авиации. Закончено строительство второй взлетной полосы. Теперь аэродром способен принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и ракетоносцы Ту-160, что делает его важнейшим элементом нашего оборонного периметра. С этого аэродрома мы можем легко дотянуться нашей «длинной рукой» — стратегической авиацией — до самых дальних точек Африки и Юго-Восточной Азии, перелетать в Латинскую Америку намного быстрее, чем с российских аэродромов. При этом мы не закрыли гражданский терминал. Сегодня аэропорт Латакии продолжает отправлять и принимать регулярные рейсы.

А ещё «Хмеймим» — это целый жилой город. Основное строение здесь — это КИМБ, «конструкция инженерная модульная блочная». Внешне он выглядит как морской контейнер шириной два с половиной метра и длиной шесть. Внутри — кровати, стол, шкафчики. Есть кондиционер, продумана система шумоизоляции. Из «кимбов», как из деталей-пазлов в конструкторе, собрано большинство строений базы.

К услугам её обитателей — малая механизированная прачечная с промышленными сушилками, комфортабельными жилыми модулями, столовыми, спортивными площадками, клубом и банями. Руками солдат и офицеров возведено два храма, работает собственный хлебозавод. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания военнослужащих, прибывающих сюда в командировку.

Побывав практических во всех провинциях САР — и в давно очищенных от джихадистов, и в тех, где ещё совсем недавно они хозяйничали как у себя дома, — мы увидели, что везде идет восстановление размеренной мирной жизни. Зеленеют поля, струится по каналам вода, работают фабрики, рынки. Спешат в школы дети.

Люди только-только начинают приходить в себя от страшных лет оккупации террористами. Беженцы возвращаются в свои дома, многие из которых были разрушены и разграблены. И это зримое, наглядное свидетельство той огромной роли, которую сыграла Россия в процессе урегулирования гражданского конфликта и отражения целой армии террористов, называемых ИГИЛ (организация запрещена в России).

Все последние годы наши ВКС были самым активным и высокотехнологичным элементом ведения войны против ИГИЛ и их союзников. И всё это время мы строили и совершенствовали наши главные здесь объекты — авиационную базу Хмеймим и военно-морскую Тартус. Российские военные создали их в кратчайшие сроки, в боевой обстановке, ни на день не останавливая борьбу против террористов. И нам есть чем гордиться.

Автор — военный эксперт

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