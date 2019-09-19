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Калининградская поликлиника ввела опцию «Просто спросить»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Калининградская поликлиника ввела в электронной очереди опцию «Просто спросить». Услуга популярна у населения, отметили в региональном министерстве здравоохранения.

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Нововведение появилось в поликлинике при горбольнице № 3 две недели назад. За это время им воспользовались более 500 человек, передает «РИА Новости».

Люди, взявшие такой талон, обращаются к старшему регистратору. Чаще всего их интересуют организационные вопросы: как получить направление, где сделать прививку и так далее, отметили в региональном ведомстве.

В августе в мурманской городской поликлинике № 2 открыли кабинет выдачи рецептов. Туда могут обратиться люди с хроническими заболеваниями, которые получают препараты на постоянной основе, но не могут попасть на прием к врачу. За две недели услугой воспользовались более 50 человек.

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