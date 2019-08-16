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Кабинет выдачи рецептов открыли в поликлинике в Мурманске

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В Мурманске в городской поликлинике № 2 открылся кабинет выдачи рецептов. Новая услуга появилась в рамках мероприятий по обеспечению жителей доступной медицинской помощью.

Кабинет работает ежедневно с двух часов дня до шести часов вечера. Специалисты оказывают помощь пациентам с хроническими заболеваниями, которые получают препараты на постоянной основе, но не могут попасть на плановый прием к врачу, уточняет ИА FlashNord.

Кабинет выдачи рецептов открылся две недели назад. За это время услугой воспользовались 56 человек, было выписано 128 рецептов.

Как отмечают в поликлинике, при необходимости изменения схемы приема препаратов специалист перенаправляет пациента к лечащему врачу.

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