Кабинет выдачи рецептов открыли в поликлинике в Мурманске

В Мурманске в городской поликлинике № 2 открылся кабинет выдачи рецептов. Новая услуга появилась в рамках мероприятий по обеспечению жителей доступной медицинской помощью.

Кабинет работает ежедневно с двух часов дня до шести часов вечера. Специалисты оказывают помощь пациентам с хроническими заболеваниями, которые получают препараты на постоянной основе, но не могут попасть на плановый прием к врачу, уточняет ИА FlashNord.

Кабинет выдачи рецептов открылся две недели назад. За это время услугой воспользовались 56 человек, было выписано 128 рецептов.

Как отмечают в поликлинике, при необходимости изменения схемы приема препаратов специалист перенаправляет пациента к лечащему врачу.