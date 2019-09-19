В Москве открылась выставка фотографа The Beatles Гарри Бенсона

В Москве впервые проходит выставка Гарри Бенсона. Журналист — автор самых популярных фото The Beatles. «Битва подушками» вошла в 100

самых влиятельных фотографий. Бенсон фотографировал многих президентов США: Рональда Рейгана, Дональда Трампа. Сейчас фотограф мечтает заснять

Владимира Путина. В рамках выставки пройдет встреча и автограф-сессия. Экспозиция продлится до 19 января 2020 года.