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В парке «Сокольники» пройдет фестиваль московской скорой помощи

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Фото: пресс-служба Московской скорой помощи
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В столичном парке «Сокольники» в субботу, 21 сентября, пройдет фестиваль московской скорой помощи «100 лет спасаем жизни». Он будет посвящен юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы.

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По словам организаторов, праздничная программа начнется в 12:00 и продлится до 19:00. Для гостей праздника будет открыта выставка современных и ретроавтомобилей скорой помощи, также посетители смогут испытать себя в роли диспетчера скорой помощи. Для этого в «Сокольниках» будет работать специальная инсталляция — диспетчерский пункт, на который поступают смоделированные звонки пациентов. Задача диспетчера — выяснить симптомы и принять решение, какую бригаду необходимо направить.

Одновременно с этим юным гостям праздника расскажут о профессии врача, а также научат оказывать первую медицинскую помощь и играть в настольные игры. Кроме того, в этот день пройдет выставка детских рисунков «Мои мама и папа работают в скорой».

В лектории «Спасай» врачи расскажут о работе скорой помощи. В этом им будут помогать известные артисты. Познакомиться с историей и ключевыми событиями скорой помощи Москвы можно будет на фотовыставке «Сто лет московской скорой».

Также в этот день гостей праздника ждут различные творческие мастер-классы для детей и взрослых, на которых покажут, как создавать подарки своими руками, а на фестивальных площадках разместят фотозоны, арт-объекты и интерактивно-игровую зону.

Вход на мероприятие свободный.

Впервые бригада московской скорой помощи выехала на вызов 15 октября 1919 года. Сейчас Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова — это крупнейшая в Европе медицинская организация, в которой трудятся более 11 тыс. сотрудников. По всему городу работают 60 подстанций учреждения, а более тысячи бригад круглосуточно дежурят в столице.

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