«Роскосмос» назвал стоимость новой ракеты с метановым двигателем

Стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты-носителя с двигателем, работающим на метане, составит около 900 млн рублей, она будет примерно на треть дешевле ракеты «Союз-2.1б», заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время V Всероссийской научной конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Санкт-Петербурге. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости».

Как сообщается в презентации, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.

Кроме того, отмечается, что стоимость пуска новой ракеты будет на 10% дешевле, чем у «Союза-2.1б», — 40,5$ млн против 45$ млн.

В апреле Рогозин заявил, что «Роскосмос» не может заниматься разработкой перспективных двигателей для многоразовых ракет, потому что направляет свободные средства на погашение долгов. Свободных средств пока нет, потому что все они вложены в программу финансового оздоровления центра Хруничева, пояснил глава компании.

По словам Рогозина, метановый двигатель позволит многократно использовать ракеты-носители.

Возможность использования метана в качестве ракетного топлива рассматривается на протяжении многих лет. В июле прошлого года разработку метанового двигателя в России начали специалисты научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш». По словам экспертов, этот природный газ имеет большую сырьевую базу и относительно низкую стоимость.