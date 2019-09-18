Вятровича уволили с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года. Об этом 18 сентября сообщает УНИАН.

По информации агентства, решение об увольнении историка принял кабинет министров, о чем будет официально объявлено позднее.

В июне Вятрович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который в День скорби и чествования памяти жертв войны, 22 июня, заявил в своем обращении, что Вторая мировая война началась в 1941 году. По словам историка, война началась 1 сентября 1939 года. Вятрович выразил сожаление, что президент Украины «ретранслирует российские мифы о начале войны 22 июня».

14 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против Вятровича. В СК утверждали, что с ноября 2014 года он выступает за необходимость увековечивания памяти участников украинского освободительного движения, отрицая при этом принадлежность украинских националистов к войскам СС и их действия против мирного населения.

Вятрович и УИНП поддерживали многие скандальные решения действующей украинской власти в рамках закона о декоммунизации. Так, в январе они добились сноса памятника русскому полководцу Александру Суворову в Киеве.