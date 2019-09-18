Водопровод за 100 млн рублей построят на Ставрополье

В Предгорном районе Ставропольского края построят межпоселковый водопровод. Стоимость проекта оценивается в сумму более 100 млн рублей. Система должна соединить семь населенных пунктов и обеспечить водой 24,5 тыс. местных жителей.

Как сообщает NewsTracker, проект будет реализован в рамках региональной программы по повышению качества водоснабжения. Ожидается, что строительство начнется в 2020 году.

Сейчас жители района пользуются водой из природных источников, но ее недостаточно для всех нужд. Проблему дефицита воды решит строительство водопровода, полагают в краевом министерстве ЖКХ.