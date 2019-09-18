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Минлесхоз Татарстана подозревают в причастности к незаконным вырубкам

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СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по статьям о халатности и злоупотреблении служебными полномочиями. Речь идет о фактах незаконной вырубки здоровых деревьев.

Как установило следствие, в августе 2018 года ГБУ «Билярский лесхоз» заключило соглашение с ФБУ «Российский центр защиты леса» об обследовании насаждений в ГКУ «Билярское лесничество». Планировалось, что учреждение вырубит 11% деревьев, относящихся к категории усыхающих, сухостоя и старого бурелома.

Несмотря на это, в марте 2019 года республиканское министерство лесного хозяйства заключило договор купли-продажи с «Билярским лесхозом» на этом же участке. В результате было срублено 211 здоровых сосен из особо охраняемой зоны. Позже они были проданы. Ущерб оценивается в сумму около 3 млн рублей.

Факт нарушения выявила межрайонная природоохранная прокуратура и управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям должностных лиц минсельхоза, лесхоза и лесничества дадут юридическую оценку, пишет Inkazan.ru.

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