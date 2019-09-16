Более 10 тыс. деревьев высадят в Орловской области до конца осени

Всероссийская акция «Живи, лес!» стартовала в Орловской области. В лесничествах посадят более 10 тыс. деревьев и проведут субботники.

Первое мероприятие состоялось на территории Глазуновского лесничества. Участники провели посадку сеянцев сосны и саженцев дуба красного. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Деревья посадили на площади более 1 га.

Всего в рамках акции до конца октября будет высажено более 10 тыс. деревьев. Принять участие в акции может любой желающий. В лесничествах высадят сосны, дубы, ели, каштаны, рябины и липы. Кроме того, планируется проведение очистки леса от бытового мусора и заготовка семян.