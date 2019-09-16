Прямой эфир

Более 10 тыс. деревьев высадят в Орловской области до конца осени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийская акция «Живи, лес!» стартовала в Орловской области. В лесничествах посадят более 10 тыс. деревьев и проведут субботники.

Первое мероприятие состоялось на территории Глазуновского лесничества. Участники провели посадку сеянцев сосны и саженцев дуба красного. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Деревья посадили на площади более 1 га.

Всего в рамках акции до конца октября будет высажено более 10 тыс. деревьев. Принять участие в акции может любой желающий. В лесничествах высадят сосны, дубы, ели, каштаны, рябины и липы. Кроме того, планируется проведение очистки леса от бытового мусора и заготовка семян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Несколько сотен деревьев вырубят в Кургане
Дело возбуждено после вырубки деревьев в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019