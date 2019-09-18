«Инносоциум» и «Росконгресс» откроют ресурсный центр для НКО на Дальнем Востоке

Фонды «Росконгресс» и «Инносоциум» создадут первый ресурсный центр и коворкинг-зону для НКО на Дальнем Востоке. Решение было принято по итогам V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 18 сентября.

На площадке ресурсного центра будут регулярно организовываться тематические события, встречи представителей НКО и другие мероприятия, необходимые для развития и функционирования НКО региона.

«Планируется, что помещение для ресурсного центра и коворкинг-зоны для НКО будет предоставлено Администрацией Приморского края. Фонд «Инносоциум» и фонд «Росконгресс» обеспечат площадку необходимым оснащением и мебелью», — говорится в сообщении.

На ВЭФ-2019 функционировала тематическая зона «Пространство доверия» — площадка, которая объединила два направления «Росконгресса», а именно «Территорию инноваций» и Лабораторию «Инносоциум».

В рамках сотрудничества с Фондом президентских грантов фонд «Инносоциум» взял под свой контроль 10 проектов, которые получат поддержку в продвижении и выстраивании взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами.

«Социальная повестка была и остается приоритетным направлением деятельности фонда «Росконгресс» и созданного в связи с развитием данного направления фонда «Инносоциум», и мы продолжаем нашу работу по продвижению этой темы в рамках деловой программы ВЭФ и на полях тематической площадки Доверия. Для нас крайне важно подчеркнуть актуальность создания необходимых условий для развития социальной экосистемы в регионах страны, уделяя особое внимание Дальневосточному федеральному округу», – подчеркнул директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

В рамках программы Пространства доверия участники и гости обсудили наиболее эффективные инструменты фандрайзинга и получили неоценимый опыт работы по подготовке презентаций и публичных выступлений в ходе серии мастер-классов.