На «Территории инноваций» фонда «Росконгресс» на ВЭФ подписано соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора

Российско-китайское сотрудничество в сфере инноваций получило новое развитие на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября в рамках панельной дискуссии «Российско-китайское сотрудничество в сфере инноваций: синергия или конкуренция?», которая прошла на площадке «Территория инноваций» фонда «Росконгресс», было подписано соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора. Он станет еще одним инструментом выхода отечественных компаний на рынки Китая.

Документ подписали директор Фонда технологического предпринимательства Дальневосточного федерального университета и технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков, руководитель ассоциации «Российско-китайский центр инновационного предпринимательства» («РКЦИП») Вера Пронькина и руководитель Китайско-российского центра инновационного предпринимательства Вэй Божен. Участвовать в проекте также будут китайские Ассоциация бизнес-ангелов и Улица стартапов Чжунгуаньцунь, куда входят 46 акселераторов.

«Подписание соглашения на площадке «Территории инноваций» в очередной раз подчеркивает значимость деятельности фонда «Росконгресс» по поддержке инновационного бизнеса. В настоящий момент в рамках проекта «Территория инноваций» фонд развивает стандарт качества высокотехнологичных стартапов Business Priority, что способствует созданию эффективных механизмов для вывода на рынок перспективных компаний и технологий. Важным условием для успеха в подобной работе является системное взаимодействие между основными мировыми центрами, где существует венчурная инфраструктура. Настоящее соглашение является замечательным примером подобного взаимодействия», — прокомментировал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Благодаря географическому положению Дальневосточный федеральный университет и технопарк «Русский» станут основными площадками для старта российских инновационных проектов на китайский рынок», – отметил Дмитрий Боровиков. Он также напомнил, что за год, прошедший с ВЭФ-2018, резидентами технопарка «Русский» стали 15 новых компаний, был сформирован пул инвестиционных предложений на 600 млн рублей.

По словам Веры Пронькиной, «РКЦИП» планирует уже в октябре 2019 года отобрать 20 проектов, которые до конца года должны начать продажи в Китае. В долгосрочной перспективе ассоциация собирается работать с 90 проектами, 10 из которых в течение года создадут совместные предприятия и начнут продавать.